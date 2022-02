ASCOLTI TV 8 FEBBRAIO 2022 | LEA 22 | 4% MEGLIO DI INTER-ROMA 20 | 4% | IL PRINCIPE CERCA MOGLIE 6 | 3% | L’ORO NEL CURLING | MATANO SFIORA IL 20%

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)TV 8· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – xUnoMattina – 939 16.20 + 840 16.00Storie Italiane – 930 17.20Storie Italiane – 1052 16.50È Sempre Mezzogiorno – 1853 16.10Tg1 – xOggi è un Altro Giorno – 1987 15.20Paradiso delle Signore – xTg1 – xTg1 Economia – xPres. Vita in Diretta – 2175 19.50Vita in Diretta – 2545 19.60L’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – 5363 21.30Lea: Un Nuovo Giorno – 4932 22.40 x x xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 ore 8 – xMattino 5 News – 1013 17.90Mattino 5 News – 967 17.90Forum – 1411 16.50Tg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUeD – xAmici + GF Vip – xLove is in the Air – xPres. P5 – 1643 14.10Pomeriggio 5 – 2011 15.30 + 1946 13.20Avanti un Altro! – xAvanti un Altro! – xTg5 – xStriscina la Notizina – 3901 ...

davidemaggio : Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022 #Sanremo2022 chiude col botto: 64,9% - 13.380.000 - occhio_notizie : La prima puntata di Lea un nuovo giorno batte la Coppa Italia Inter-Roma?? #ascoltitv #datiauditel - Mattiabuonocore : In 2,3 mln per l'oro nel Curling (16.1%) - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Martedì 8 febbraio 2022. Parte bene Lea (22.4% - 4,93 Mln) che beffa la Coppa Italia (20.4% - 4,9 mln) - TeleVisionaro : RT @fabiofabbretti: #LeaUnNuovoGiorno parte bene (quasi 5 milioni e il 22.4% di share) e batte la Coppa Italia (#InterRoma 4,9 mln e il 20.… -

Ultime Notizie dalla rete : ASCOLTI FEBBRAIO

...20 " Fuori dal coro : La7 " ORE 21:20 " diMartedì : Tv8 " ORE 21:30 " Italia's Got Talent 2022 " Audizioni : Nove " ORE 21:25 " Don't Forget the Lyrics (1Tv):tv martedì 8: ......te (Adrenalina)" uscito lo scorso 28 gennaio per Clockbeats che vanta già più di 100 mila... Monte sarà sul palco per la finale di "Una voce per San Marino" il 19presso il Teatro Nuovo ...Anticipazioni Love is in the air dal 14 al 18 febbraio: Serkan vuole sposare Eda Finalmente il tanto sognato lieto fine tra Eda e Serkan, almeno dal punto ...Come per i Maneskin, vincitori dello scorso anno e in vetta alle classifiche mondiali da 11 mesi, anche Mahmood e Blanco, incoronati durante la 72esima edizione del Festival di Sanremo, stanno raggiun ...