(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. -(Adnkronos) - Fra i risultati positivi ottenuti daItalia nel 2021 "spicca la conferma del nostro rafforzamento nel settorecresciuto del 18%: anche perché la pandemia ha accelerato la sensibilità su questo tipo di". Lo sottolinea all'Adnkronos Stefan Majtán, Direttore Generale diItalia, ricordando come questa trasformazione legata alle nuove soluzioni dipiù eco-sostenibili avviata conBeyond, il programma 2021-25 lanciato lo scorso anno. Grazie alle diverse proposte "possiamo gestire meglio ladei nostri clienti, così da essere protagonisti del mercato". In questo scenario in trasformazione, aggiunge il manager, "crediamo che i nostri clienti saranno più focalizzati sulla customer experience e sulla ...

Advertising

sulsitodisimone : Arval, Majtan: 'Settore chiede regole chiare, solo così si favorisce trasformazione' - sulsitodisimone : Arval, Majtan: 'Più forti nel retail, pronti a nuovi trend mobilità' - sulsitodisimone : Arval, Majtan: '2021 positivo grazie a offerta ampia e diversificata' - italiaserait : Arval, Majtan: ‘Più forti nel retail, pronti a nuovi trend mobilità’ - italiaserait : Arval, Majtan: ‘2021 positivo grazie a offerta ampia e diversificata’ -

Ultime Notizie dalla rete : Arval Majtan

Adnkronos

Inoltre, per supportare i clienti nei loro percorsi di transizione energetica è stato lanciatoMobility Consulting, nonchéMobility Hub per integrare diverse soluzioni di mobilità in un'...Inoltre, per supportare i clienti nei loro percorsi di transizione energetica è stato lanciatoMobility Consulting, nonchéMobility Hub per integrare diverse soluzioni di mobilità in un'...(Adnkronos) – Fra i risultati positivi ottenuti da Arval Italia nel 2021 “spicca la conferma del nostro rafforzamento nel settore retail cresciuto del 18%: anche perché la pandemia ha accelerato la ...(Adnkronos) – “Nel 2021 nonostante i problemi di forniture di chip e lo scenario ‘pandemico’ Arval Italia è riuscita a mettere a segno una crescita importante, pari al 6,6%, assolutamente sorprendente ...