Arval | Majtan | ‘Più forti nel retail | pronti a nuovi trend mobilità’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Fra i risultati positivi ottenuti daItalia nel 2021 “spicca la conferma del nostro rafforzamento nel settorecresciuto del 18%: anche perché la pandemia ha accelerato la sensibilità su questo tipo di mobilità”. Lo sottolinea all’Adnkronos Stefan Majtán, Direttore Generale diItalia, ricordando come questa trasformazione legata alle nuove soluzioni di mobilità più eco-sostenibili avviata conBeyond, il programma 2021-25 lanciato lo scorso anno. Grazie alle diverse proposte “possiamo gestire meglio la mobilità dei nostri clienti, così da essere protagonisti del mercato”. In questo scenario in trasformazione, aggiunge il manager, “crediamo che i nostri clienti saranno più focalizzati sulla customer experience e sulla possibilità di gestione digitalizzata del loro rapporto, con ...