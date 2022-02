Arrestato per corruzione a Napoli il pm Roberto Penna. Ai domiciliari anche un avvocato e tre imprenditori. Tra loro c’è un ex generale della Guardia di Finanza (Di mercoledì 9 febbraio 2022) corruzione per l’esercizio delle funzioni, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità. Sono i reati che vengono contestati a cinque persone, finite agli arresti domiciliari. Nomi eccellenti, raggiunti da un’ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli. Si tratta di Roberto Penna (nella foto), all’epoca dei fatti sostituto procuratore presso il Tribunale di Salerno, Maria Gabriella Gallevi, avvocato del Foro di Salerno, e degli imprenditori Francesco Vorro, Umberto Inverso e Fabrizio Lisi, quest’ultimo ex generale della Guardia di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 9 febbraio 2022)per l’esercizio delle funzioni,per atto contrario ai doveri d’ufficio,in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità. Sono i reati che vengono contestati a cinque persone, finite agli arresti. Nomi eccellenti, raggiunti da un’ordinanza applicativamisura cautelare emessa dal gip del Tribunale di. Si tratta di(nella foto), all’epoca dei fatti sostituto procuratore presso il Tribunale di Salerno, Maria Gabriella Gallevi,del Foro di Salerno, e degliFrancesco Vorro, Umberto Inverso e Fabrizio Lisi, quest’ultimo exdi ...

