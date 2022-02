Arnold Schwarzenegger: il figlio rivela perché non usa il cognome dell'attore (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Joseph Baena, durante una recente intervista pubblicata da Men's Health, ha spiegato perché ha deciso di non usare il cognome di suo padre: Arnold Schwarzenegger. Il figlio di Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, ha deciso di costruire la propria carriera cinematografica senza trarre vantaggio dal cognome di suo padre, rimanendo così fedele a quello di sua madre. Durante una recente intervista, rilasciata a Men's Health, Baena ha spiegato perché ha deciso di non adottare il celeberrimo cognome di suo padre. "Mio padre appartiene alla vecchia scuola, sai, non crede che sia utile scegliere la strada più semplice nella vita. Crede che il duro lavoro ripaghi, e devo dire che io la penso esattamente come lui", ha dichiarato ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Joseph Baena, durante una recente intervista pubblicata da Men's Health, ha spiegatoha deciso di non usare ildi suo padre:. Ildi, Joseph Baena, ha deciso di costruire la propria carriera cinematografica senza trarre vantaggio daldi suo padre, rimanendo così fedele a quello di sua madre. Durante una recente intervista, rilasciata a Men's Health, Baena ha spiegatoha deciso di non adottare il celeberrimodi suo padre. "Mio padre appartiene alla vecchia scuola, sai, non crede che sia utile scegliere la strada più semplice nella vita. Crede che il duro lavoro ripaghi, e devo dire che io la penso esattamente come lui", ha dichiarato ...

