Archeologia rupestre | un patrimonio da preservare

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Le varie popolazioni e culture che nel corso dei millenni si sono susseguite nel bacino del Mediterraneo hanno costantemente plasmato il paesaggio, lasciandoci in eredità una cospicua ed eterogenea serie di testimonianze archeologiche «in negativo», non meno pregevoli delle architetture costruite in elevato. Si tratta delle piccole necropoli a grotticella artificiale dell’Età del Bronzo e del Ferro, dei santuari greco-romani e dei grandiosi ma semisconosciuti insediamenti rupestri di epoca medievale. Senza tralasciare le camerette ipogeiche funerarie dei propagatori della nuova … Continua L'articolo proviene da il manifesto.