Antonio Medugno vuole lasciare la casa del Grande Fratello Vip: le motivazioni del TikToker sono molto serie (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da quando Antonio Medugno è entrato nella casa del Grande Fratello Vip gli equilibri della casa si sono alterati di nuovo e in più occasioni il ragazzo si è trovato a confrontati duramente con gli altri gieffini. Questo potrebbe portare a problemi piuttosto gravi e il TikToker sta riflettendo sul da farsi, arrivando a pensare di voler lasciare il reality. In queste ore infatti si è sfogato con Soleil Sorge, rivelando anche qual è il suo più Grande timore. Antonio Medugno: perché vuole lasciare la casa del Grande Fratello Vip Dal suo ingresso nella casa Antonio ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da quandoè entrato nelladelVip gli equilibri dellasialterati di nuovo e in più occasioni il ragazzo si è trovato a confrontati duramente con gli altri gieffini. Questo potrebbe portare a problemi piuttosto gravi e ilsta riflettendo sul da farsi, arrivando a pensare di voleril reality. In queste ore infatti si è sfogato con Soleil Sorge, rivelando anche qual è il suo piùtimore.: perchéladelVip Dal suo ingresso nella...

Advertising

saggioilmatto : Antonio si chiama Medugno..una sola lettere differente.. #gfvip - FrancescoPioMi7 : @fandomflirty Si bravissimo/a , te lo giuro seguo Antonio medugno da 3 anni e sui social traspare nello stesso modo… - Lul74711467 : @ElisaComandato1 @Soleilandia Per salvare Gianluca dovete pregare Sant'Antonio, ma è già occupato a salvare Medugno ?? - thatsmyegoxx : e dopo la campagna elettorale per salvare antonio e quella per i #jeru sotto il tweet di netflix posso orgogliosame… - thepostea : Alessandro Basciano attacca Antonio Medugno: “Fa la vittima, io ho avuto problemi seri, non lui” #gfvip #JERU -