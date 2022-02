Antonio Medugno in crisi pensa di lasciare il GF VIP e svela il motivo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nelle ultime ore Antonio Medugno non ha vissuto momenti facili nella casa del Grande Fratello VIP 6. Pessime le accuse che gli sono state rivolte nella diretta ( anche altri vipponi da mesi si comportano male per quello che riguarda l’igiene in casa ma non vengono messi alla berlina in quel modo) e pessimo anche l’atteggiamento di molti vipponi che, come se fossero i bulletti della situazione, hanno messo al muro il nuovo arrivato, il più debole. Medugno c’è rimasto davvero male anche per la nomination di Gianluca: sono entrato insieme, è il solo con il quale ha legato di più e non se lo aspettava. Antonio però non aveva calcolato che il caro Gianluca nella vita vera è amico di Alessandro Basciano, ed era chiaro che si sarebbe schierato in questo modo. In ogni caso, i problemi di Antonio, sono anche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nelle ultime orenon ha vissuto momenti facili nella casa del Grande Fratello VIP 6. Pessime le accuse che gli sono state rivolte nella diretta ( anche altri vipponi da mesi si comportano male per quello che riguarda l’igiene in casa ma non vengono messi alla berlina in quel modo) e pessimo anche l’atteggiamento di molti vipponi che, come se fossero i bulletti della situazione, hanno messo al muro il nuovo arrivato, il più debole.c’è rimasto davvero male anche per la nomination di Gianluca: sono entrato insieme, è il solo con il quale ha legato di più e non se lo aspettava.però non aveva calcolato che il caro Gianluca nella vita vera è amico di Alessandro Basciano, ed era chiaro che si sarebbe schierato in questo modo. In ogni caso, i problemi di, sono anche ...

