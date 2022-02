Antonino Spinalbese | chi è l’ex fidanzato di Belen Rodriguez? Età e dove è nato | lavoro | altezza | figlia | Instagram

Advertising

infoitcultura : Stefano De Martino e Antonino Spinalbese per Belen sono due ottimi papà - infoitcultura : Belen e Stefano di nuovo insieme e Antonino Spinalbese scompare: gli ultimi aggiornamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Antonino Spinalbese

Tra i due infatti c'è stata una breve storia d'amore, prima che la showgirl incontrasseLeggi Anche Furto in casa di Cecilia Rodriguez, beccati i ladri: uno somigliava a Tiziano Ferro Ma Cecilia fa le prove da mamma anche con la nipotina Luna Marì, figlia di Belen e. ...Antonino vive a Milano dove ha lavorato come fotografo e hair stylist. Il suo talento lo ha portato a essere assunto in uno dei più grandi saloni della città meneghina, ovvero quello di Aldo Coppola ...La showgirl é anche molto impegnata sul piano lavorativo, infatti affiancherà Teo Mammucari nella conduzione di Le Iene. Tuttavia, la nuova consapevolezza di Belen l’ha portata a non buttarsi a capofi ...