Anticipazioni Lea-un nuovo giorno | seconda puntata | Anna affronta Lea | colpo di scena clamoroso

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)Lea-undi Martedì 15 Febbraio:Lea,di. Oltre alla primissimade L’amica Geniale, la Rai ha dato il via ad una nuova ed emozionante fiction. Proprio ieri sera, Martedì 8 Febbraio, è andata in onda Lea-un. Ambientata a Ferrare, la nuova fiction L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

PasqualeMarro : #LeaUnNuovoGiorno anticipazioni seconda puntata 15 febbraio - zazoomblog : Lea – Un Nuovo Giorno: anticipazioni seconda puntata di martedì 15 febbraio 2022 - #Nuovo #Giorno: #anticipazioni - infoitcultura : ANTICIPAZIONI LEA UN NUOVO GIORNO SECONDA PUNTATA 15 FEBBRAIO/ Koljia, quale futuro? - infoitcultura : Lea – Un nuovo giorno, anticipazioni seconda puntata 15 febbraio: Anna furiosa, sta perdendo Marco - Lodamarco1 : RT @fanpage: Si è appena conclusa la prima puntata di #LeaUnNuovoGiorno. Vi è piaciuta la nuova fiction con Anna Valle e Giorgio Pasotti? N… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Lea

Intanto lediUn nuovo giorno annunciano grandi colpi di scena. Prima di leggere il riassunto della prima puntata diUn nuovo giorno vediamo dove recuperare gli episodi per chi ...Si tratta di un medical drama, che sta appassionando già milioni di telespettatori: ma cosa succederà nei prossimi episodi?Un Nuovo Giorno,seconda puntata 15 febbraio 2022 Nei ...(LA NOTIZIA) A cura di Daniela Seclì. Le anticipazioni della seconda puntata di Lea – Un nuovo giorno, in onda martedì 15 febbraio su Rai1. La trama svela che Anna sarà furiosa con Lea perché le ...Lea Un nuovo giorno: anticipazioni, streaming, Raiplay, riassunto, Rai Premium, replica della prima puntata Ieri sera è andata in onda la prima puntata di ...