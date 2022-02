Amy Schumer nel trailer della serie comica Life & Beth

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Amysvela ilsua nuova, che ha scritto, diretto e prodotto; nel cast anche Michael Cera. Amytorna alle sue radici televisive con la, targata Hulu, di cui è stato appena svelato il, 40 anni, interpreta il personaggio titolare, la cui vita sembra essere relativamente buona sulla carta con il suo lavoro come commerciante di vino a Manhattan e la sua relazione a lungo termine. Ma un incidente inaspettato la spinge a mettere in discussione la sua intera esistenza, comprese le speranze che ha per il suo futuro. In ...