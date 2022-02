Amici | il drammatico racconto dell’allievo “Ho subito parecchi episodi di bullismo”

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Attimi di commozione ad21: un allievo scoppia in lacrime davanti al suo professore di canto calma racconta il suo dramma a RudyDopo lo scontro avvenuto tra i due allievi Calma e Alex c’è stato un momento davvero toccante nella scuola di. Il maestro del primo ragazzo Rudy Zerbi, ha chiamato i suoi per un colloquio. In questa occasione, in vista del serale, ha invitato tutti ad impegnarsi e a dare il massimo nelle loro esibizioni. Ovviamente, l’insegnante non ha potuto non parlare con Calma di quanto accaduto con il suoin casetta e proprio in questo istante che il ragazzo si è lasciato andare alle lacrime. Vediamo perchè. Calma scoppia in lacrime davanti al suo professore Rudy Calma parlando con il suo maestro di canto è scoppiato in lacrime, rivivendo la sua adolescenza. Il ragazzo ha raccontato ...