Amici 21 | Serena Carella si sente male | lo sfogo con il maestro Todaro

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)HA DELLE FORTI INSICUREZZE: PENULTIMA NELLA TECNICA DEL MODERN. COSA STA SUCCEDENDO? Nella puntata del daytime di21 andata in onda il 9 Febbraio,si confida con il suodi ballo Raimondo. LEGGI ANCHE21, anticipazione shock: la ballerinaha un malore Durante la puntata settimanale di domenica 6 Febbraio, andata in onda su Canale 5, i ballerini e le ballerine della scuola di Maria De Filippi, sono stati sottoposti ad una gara di versatilità., Christian Stefanelli, Alice Del Frate, Carola Puddu e Dario Schirone, si sono misurati con due stili finora, ossia la gara di tecnica di danza classica e la gara ...

Advertising

camisottocarola : RT @poodlesalready: Quindi ricapitolando: se Serena finisce penultima una volta ? subito gara modern per farla risaltare. Ma se la Celentan… - 361_magazine : - Twitt12Twi : RT @porcatrrroia: Ricordatemi dove sono finite quelle con le gambe alzate? Ora Serena lavora a teatro,mentre ad Amici era senza emozioni,no… - porcatrrroia : Ricordatemi dove sono finite quelle con le gambe alzate? Ora Serena lavora a teatro,mentre ad Amici era senza emozi… - nodramaheree : RT @poodlesalready: Quindi ricapitolando: se Serena finisce penultima una volta ? subito gara modern per farla risaltare. Ma se la Celentan… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Serena

Si è sentita maledopo l'ultima puntata di21 andata in onda domenica scorsa. Un forte sfogo quello della ballerina di Raimondo Todaro che accusa un forte dolore allo stomaco e quasi sembra avere un ...' Mi fa male la pancia, è una cosa nervosa', aggiunge21: forti tensioni nella scuola Con il serale ormai alle porte, tra gli allievi di21, la competizione sta diventando ...SERENA CARELLA HA DELLE FORTI INSICUREZZE: PENULTIMA NELLA TECNICA DEL MODERN. COSA STA SUCCEDENDO? Nella puntata del daytime di Amici 21 andata in onda il 9 Febbraio, Serena Carella si confida con il ...Pensaci con la testa” ha detto Anna Pettinelli in difficoltà con Rudy Zerbi. Amici 21, Albe si sfoga con Serena e LDA: “Mi viene da piangere” Una volta rientrato in casetta Albe demoralizzato e triste ...