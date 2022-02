Altro lutto nel motociclismo: è morto il giovane Thannaphet Kusuwan - News (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Continua la settimana orribile del motociclismo. Dopo le morti di Jason Aguilar (tenuto in vita solo dalle macchine in attesa dell'espianto dei suoi organi) e del giovane pilota ceco Jakob Gurecky , ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Continua la settimana orribile del. Dopo le morti di Jason Aguilar (tenuto in vita solo dalle macchine in attesa dell'espianto dei suoi organi) e delpilota ceco Jakob Gurecky , ...

Advertising

angeleri_mauro : RT @11Giuliano: Ancora un altro.Paolo Massaro morto nel sonno a 41 anni, è lutto nel Sannio. Paolo Massaro morto nel sonno. La vittima era… - lunaaaa888 : @LIReMa4 @isabenanti @INYOUREYESZ4YN Dopo questo video ne ha fatte di cose -la rassicura su delia - afferma “ah non… - Ku20101 : @koala_moonlight @isabenanti @giobacri Tra l'altro quella stessa sera l'ha quasi rimproverata di non essere stata c… - dianatamantini : LUTTO - In pochi giorni un altro lutto nelle due ruote. Thannaphet Kusuwan, 17 anni, è scomparso in seguito ad un g… - toretedde : RT @11Giuliano: Ancora un altro.Paolo Massaro morto nel sonno a 41 anni, è lutto nel Sannio. Paolo Massaro morto nel sonno. La vittima era… -