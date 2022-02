Allegri “La Coppa Italia è uno dei nostri obiettivi”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “La squadra sta bene, a parte Chiellini out, Kean squalificato e Bernardeschi, che sarà col gruppo da venerdì. Domani gioca Bonucci. Poi vediamo il resto. Ci sono molte gare ravvicinate. Vogliamo far bene in, è uno degliche abbiamo dall’inizio della stagione. Troveremo un Sassuolo ‘arrabbiatò. A ruota penseremo allo scontro diretto contro l’Atalanta”. Così, in conferenza stampa, l’allenatore della Juve, Massimiliano, alla vigilia del match dei quarti di finale di, contro il Sassuolo. “Dopo il successo col Verona c’è entusiasmo e ciò va bene. Non voglio però euforia. Non voglio sognare: dobbiamo essere realisti. Siamo dietro. Dobbiamo giocare contro l’Atalanta per un posto in Champions da qui a fine stagione”, ha ...

Alla vigilia di Juventus - Sassuolo, match di Coppa Italia, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa per presentare i temi della sfida contro gli emiliani