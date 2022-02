Allegri: «Il nostro campionato è giocarcela con l’Atalanta da qui alla fine» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Domani la Juventus affronterà il Sassuolo allo Stadium, per i quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, ha presentato il match in conferenza stampa. «La squadra sta bene. Chiellini è fuori e Bernardeschi dovrebbe rientrare in squadra venerdì. Domani giocherà Bonucci dall’inizio, poi vedremo come gestirlo, perché è fuori da due mesi. Domani è un quarto di finale, è uno degli obiettivi che abbiamo dall’inizio della stagione. Giochiamo contro un Sassuolo arrabbiato, dovremo fare una partita molto seria, ci aiuterebbe per lo scontro diretto contro l’Atalanta». Allegri ha tracciato un bilancio del suo ritorno alla Juventus: «L’euforia è tornata alle stelle dopo il Verona, l’entusiasmo va bene ma troppo no. Noi dobbiamo lavorare: l’obiettivo è raggiungere uno dei primi quattro posti in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Domani la Juventus affronterà il Sassuolo allo Stadium, per i quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico bianconero, Massimiliano, ha presentato il match in conferenza stampa. «La squadra sta bene. Chiellini è fuori e Bernardeschi dovrebbe rientrare in squadra venerdì. Domani giocherà Bonucci dall’inizio, poi vedremo come gestirlo, perché è fuori da due mesi. Domani è un quarto di finale, è uno degli obiettivi che abbiamo dall’inizio della stagione. Giochiamo contro un Sassuolo arrabbiato, dovremo fare una partita molto seria, ci aiuterebbe per lo scontro diretto contro».ha tracciato un bilancio del suo ritornoJuventus: «L’euforia è tornata alle stelle dopo il Verona, l’entusiasmo va bene ma troppo no. Noi dobbiamo lavorare: l’obiettivo è raggiungere uno dei primi quattro posti in ...

