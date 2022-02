Alice Sebastiani | la figlia maggiore di Amadeus che ha raccontato Sanremo 2022 dietro le quinte

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) In prima fila all'Ariston, al fianco di Giovanna Civitillo e di José, 13 anni e secondogenito, c'era anche lei: venticinque anni e una grande passione per la moda

Advertising

Alice_cattani : RT @yleniaindenial1: José Sebastiani che sta vivendo la vita che vorremmo vivere tutti: una settimana in prima fila all'ariston, suggerisce… -

Ultime Notizie dalla rete : Alice Sebastiani

è la primogenita di Amadeus, è una ragazza giovanissima e molto bella.... dove Claudio Cecchetto decise di lanciare il giovanissimo Amedeo Umberto Rita- questo ... dal quale nel 1997 ha avuto una figlia,. In seguito all'annullamento del matrimonio alla ...A raccontare Sanremo 2022 dietro le quinte ci ha pensato anche Alice Sebastiani, figlia primogenita di Amadeus. In prima fila, al fianco di Giovanna Civitillo e di José, 13 anni e secondogenito, c'era ...A quanto pare, anche lei era presente al Festival di Sanremo 2022, infatti, ha pubblicato diversi scatti in cui mostra alcuni attimi della serata finale. Alice Sebastiani è la primogenita di Amadeus, ...