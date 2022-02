Alex Belli torna al Grande Fratello Vip e Aldo Montano si infuria anche contro il reality: “Roba già scritta” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Aldo Montano non usa mezzi termini per descrivere il ritorno di Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip, unico concorrente cui è stata concessa una seconda chance dopo la (clamorosa) squalifica. invocato pubblicamente dal conduttore durante la prima serata del 7 febbraio, l’attore entrerà nuovamente in scena per “chiarirsi” con Delia Duran e Soleil Sorge direttamente tra le mura di Cinecittà. Per farlo avrà parecchio tempo a disposizione (non sarà una parentesi lampo), e Aldo Montano non fa giri di parole per dipingere quanto sta accadendo nello show. Puntando il dito anche contro lo stesso programma. Alex Belli torna al GF Vip, Aldo ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 febbraio 2022)non usa mezzi termini per descrivere il ritorno dinella Casa delVip, unico concorrente cui è stata concessa una seconda chance dopo la (clamorosa) squalifica. invocato pubblicamente dal conduttore durante la prima serata del 7 febbraio, l’attore entrerà nuovamente in scena per “chiarirsi” con Delia Duran e Soleil Sorge direttamente tra le mura di Cinecittà. Per farlo avrà parecchio tempo a disposizione (non sarà una parentesi lampo), enon fa giri di parole per dipingere quanto sta accadendo nello show. Puntando il ditolo stesso programma.al GF Vip,...

