Alex Belli di nuovo al GF Vip. E ora si scoprono i dettagli (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alex Belli, ormai è ufficiale e il pubblico, anche se non lo ammette, non aspetta altro: l'attore tornerà nella Casa del GF Vip 6. Nella scorsa puntata del reality show di Canale 5 è arrivato l'annuncio in diretta di Alfonso Signorini, dopo che ha accettato la proposta degli autori. Ricordiamo in breve che era stato squalificato perché corso ad abbracciare Delia Duran. E anche che qualche settimana dopo la moglie ha preso di fatto il suo posto e ora non solo è nella Casa ma si è già guadagnata l'affetto dei telespettatori che infatti le hanno garantito un posto in finale. La moglie di Alex Belli ha infatti sbaragliato la concorrenza al televoto, battendo i 3 veterani Manila Nazzaro, Davide Silvestri e Katia Ricciarelli. Alex Belli, quanto resta al GF Vip 6 Lunedì sera, ...

