Alessandro Basciano criticato delle dichiarazioni sui disordini alimentari

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le critiche adIn questi ultimi giorni abbiamo visto vari scontri trae Antonio Medugno. Il tutto è avvenuto in seguito alle nomination della scorsa puntata in diretta. Gli animi da allora non si sono mai raffreddati e c’è parecchia tensione tra loro. Il tiktoker ha anche affermato di voler abbandonare L'articolo proviene da Novella 2000.