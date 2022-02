Aldo Montano sul ritorno di Alex Belli nella casa del GF: “Tutto già scritto, falso” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Quando lunedì sera Alfonso Signorini ha annunciato il comeback di Alex Belli nella casa del GF Vip, Aldo Montano ha commentato in modo chiaro: “Stomachevole, è Tutto così insopportabile“. Ieri lo sportivo toscano ospite a casa Chi ha spiegato meglio la sua posizione in merito al ritorno del Man nel Game. “Quando ho scoperto che Alex sarebbe ritornato in casa è stato incredibile, non ci volevo credere sul momento. L’hanno fatto, lo hanno fatto, l’hanno fatto, non me l’aspettavo, speravo che non succedesse qualcosa di questo tipo e invece è stato fatto. Ragazzi, Alex Belli ritorna nella casa del Grande Fratello Vip. Giusto a fine ... Leggi su biccy (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Quando lunedì sera Alfonso Signorini ha annunciato il comeback didel GF Vip,ha commentato in modo chiaro: “Stomachevole, ècosì insopportabile“. Ieri lo sportivo toscano ospite aChi ha spiegato meglio la sua posizione in merito aldel Man nel Game. “Quando ho scoperto chesarebbe ritornato inè stato incredibile, non ci volevo credere sul momento. L’hanno fatto, lo hanno fatto, l’hanno fatto, non me l’aspettavo, speravo che non succedesse qualcosa di questo tipo e invece è stato fatto. Ragazzi,ritornadel Grande Fratello Vip. Giusto a fine ...

