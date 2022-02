Aldo Montano sbotta contro l’ex gieffino | “Storia assurda | era già scritto”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)senza troppi giri di parole si scaglia ancoraun ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ecco cosa pensa Nei giorni scorsinello studio del Grande… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Giulia Latini faceva il tifo per Manuel Bortuzzo ee ora ammette di essere fan di Davide: "E diretto e dice sempre la sua. Non prende le parti o si schiera come fa Manila che si schera ...Qualche sera fa ero a cena con, ma con il cellulare acceso. Voglio vedere cosa fa Lulù, come sta. Avevo promesso che le sarei stato vicino. Voglio sentire la produzione per organizzare ...Aldo Montano senza troppi giri di parole si scaglia ancora contro un ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ecco cosa pensa Nei giorni scorsi Aldo Montano nello studio del Grande ...Le critiche di Aldo Montano ad Alex Belli e la confessione su Lorenzo Amoruso Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip , Alfonso Signorini ...