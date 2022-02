Aldo Montano contro il Bellifull: “Se fossi stato dentro la casa, me ne sarei andato” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Aldo Montano degno rappresentate di tutto il pubblico del Grande Fratello VIP 6 che proprio non regge più il Bellifull. Se da un lato è vero che Alex Belli ha retto questa edizione del GF VIp, dall’altro è anche altrettanto vero che ci sarebbe stato molto altro magari da raccontare. E invece dopo 5 mesi siamo ancora qui, tra l’altro in attesa che Alex Belli faccia la sua quarantena ed entri nella casa. Quasi quasi da augurargli di non passare i controlli ecco, tanto siamo stanchi della sua presenza in tv! Aldo Montano ieri, in un confronto con altri vipponi e con i protagonisti di casa Chi, ha mostrato tutta la sua insofferenza verso questa situazione. Non era stato zitto a dire il vero anche lunedì sera in diretta, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 9 febbraio 2022)degno rappresentate di tutto il pubblico del Grande Fratello VIP 6 che proprio non regge più il. Se da un lato è vero che Alex Belli ha retto questa edizione del GF VIp, dall’altro è anche altrettanto vero che ci sarebbemolto altro magari da raccontare. E invece dopo 5 mesi siamo ancora qui, tra l’altro in attesa che Alex Belli faccia la sua quarantena ed entri nella. Quasi quasi da augurargli di non passare illi ecco, tanto siamo stanchi della sua presenza in tv!ieri, in un confronto con altri vipponi e con i protagonisti diChi, ha mostrato tutta la sua insofferenza verso questa situazione. Non erazitto a dire il vero anche lunedì sera in diretta, ...

Advertising

ExitoStyle : Aldo Montano contro il ritorno di Alex Belli al GF Vip: “Tutto già scritto” - FrancyLap : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Aldo Montano stupito dallo sfogo social di Lorenzo Amoruso: “Non lo riconosco, non mi sembrano parole sue perché…”… - IsaeChia : #GfVip 6, Aldo Montano stupito dallo sfogo social di Lorenzo Amoruso: “Non lo riconosco, non mi sembrano parole sue… - Loredan18318646 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Aldo Montano sul ritorno in Casa di Alex Belli: “Una roba già scritta, ha stancato!” Lo schermidore ha sottolineat… -