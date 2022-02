Al Hilal-Chelsea, le formazioni ufficiali: ci sono Ighalo e Jorginho (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Al Hilal (4-3-3): Almuaiouf; Alburayk, Jang, Al Bulayhi, Shahrani; Cuellar, Kanno, Salem; Pereira, Marega, Ighalo. All.: Jardim. Chelsea (3-4-1-2):... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Al(4-3-3): Almuaiouf; Alburayk, Jang, Al Bulayhi, Shahrani; Cuellar, Kanno, Salem; Pereira, Marega,. All.: Jardim.(3-4-1-2):...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Mondiale per Club, entra in scena il Chelsea: le formazioni ufficiali della sfida all'Al Hilal - VictoriaGooner : Video Match Official appointments for #ClubWorldCup Semifinal Al Hilal v Chelsea. VAR: Mauro Vigliano ???? AVAR1: N… - AndreCardi : Ma lo sapete che alle 17:30 c'è Al Hilal-Chelsea, valida per la semifinale del Mondiale per club FIFA che in Italia… - blab_live : #ClubWorldCup #ClubWC Mondiale per Club, #AlHilalChelsea @Alhilal_EN @ChelseaFC blues strafavoriti per la finale.… - InfobettingOdds : RT @infobetting: Al Hilal-Chelsea (Mondiali per club, 9 febbraio ore 17:30): formazioni, quote, -