Al Hilal-Chelsea, gol di Lukaku: il belga da opportunista firma il vantaggio (VIDEO) (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Chelsea in vantaggio contro l’Al Hilal nel match valido per la semifinale del Mondiale per Club in Qatar. A siglare lo 0-1 è Romelu Lukaku, che dopo una deviazione fortuita di un avversario, si ritrova il pallone tra i piedi a un metro dalla porta e con opportunismo fredda il portiere girando in rete uno dei gol più facili della sua carriera. In alto le immagini. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022)incontro l’Alnel match valido per la semifinale del Mondiale per Club in Qatar. A siglare lo 0-1 è Romelu, che dopo una deviazione fortuita di un avversario, si ritrova il pallone tra i piedi a un metro dalla porta e con opportunismo fredda il portiere girando in rete uno dei gol più facili della sua carriera. In alto le immagini. SportFace.

