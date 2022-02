Al centro del convegno “Green Agorà” il PNRR come occasione di sviluppo del verde urbano

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si terrà domani, mercoledì 9 febbraio, ilorganizzato da Flormart dal titolo “, ilneldie qualificazione del”. Per seguire l’evento, che si svolgerà in presenza presso la Fiera di Padova, sarà sufficiente collegarsi a questo link.Ilsi articolerà in due sessioni (qui è possibile consultare il programma completo). Nel corso della mattinata verranno analizzati i temi della crescita del florovivaismo e l’opportunità dideldata dal. Interverranno, tra gli altri: Carlo Ferro, Presidente di ICE – Agenzia; Roberto Diolaiti, Presidente Pubblici Giardini; ...