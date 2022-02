Aifa: “Sono 22 i morti correlabili a Vaccino Covid” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Covid e Vaccino, in un anno Sono stati 22 i morti considerati correlabili alla somministrazione, pari a circa 0,2 casi ogni milione di dosi somministrate. E’ quanto emerge dal ‘Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti Covid-19’, presentato oggi dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa. “Entro i 14 giorni dalla vaccinazione, per qualunque dose – si precisa comunque nel report – i decessi osservati Sono sempre nettamente inferiori ai decessi attesi. Non c’è quindi, nella popolazione di soggetti vaccinati, alcun aumento del numero di eventi rispetto a quello che ci saremmo aspettati in una popolazione simile ma non vaccinata”. Vediamo nel dettaglio il report. 118mila le segnalazioni di eventi avversi in un anno Sono state 118mila ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 9 febbraio 2022), in un annostati 22 iconsideratialla somministrazione, pari a circa 0,2 casi ogni milione di dosi somministrate. E’ quanto emerge dal ‘Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-19’, presentato oggi dall’Agenzia italiana del farmaco. “Entro i 14 giorni dalla vaccinazione, per qualunque dose – si precisa comunque nel report – i decessi osservatisempre nettamente inferiori ai decessi attesi. Non c’è quindi, nella popolazione di soggetti vaccinati, alcun aumento del numero di eventi rispetto a quello che ci saremmo aspettati in una popolazione simile ma non vaccinata”. Vediamo nel dettaglio il report. 118mila le segnalazioni di eventi avversi in un annostate 118mila ...

Advertising

AlbertoBagnai : E con la “fascista su Marte” che mi apostrofa col rituale “non siete credibili” per un comunicato dell’AIFA (di cui… - GiovaQuez : Rapporto annuale Aifa sulla vaccini anti Covid. Su 108,5 milioni di somministrazioni gli eventi gravi sono lo 0,02%… - borghi_claudio : Intanto @Aifa_ufficiale ci dice che la gente non segnala più le reazioni tipo febbre e dolore perchè sono considera… - popoloZeta : RT @borghi_claudio: Intanto @Aifa_ufficiale ci dice che la gente non segnala più le reazioni tipo febbre e dolore perchè sono considerate n… - Lucaarggh : RT @fratotolo2: 'Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID-19' dell'#Aifa: sono state segnalate 19.103 possibili reazioni avv… -