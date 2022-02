Aifa: il vaccino in gravidanza è sicuro. Semmai contagiarsi è più rischioso per madre e bambino (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’Aifa non ha dubbi. E lo afferma sulla base delle “evidenze scientifiche”: il vaccino in gravidanza è sicuro. Semmai, contrarre il virus e sviluppare la malattia in forma sintomatica è più rischioso per madre e nascituro. Specie in presenza di comorbilità. Dunque, secondo l’ultimo Rapporto dell’Agenzia italiana del farmaco la vaccinazione anti-Covid «è indicata sia in gravidanza sia in allattamento. E non emergono particolari problemi di sicurezza in questa categoria di popolazione». E oggi l’Aifa torna a ribadirlo, sottolineando l’assenza di riscontri che inducano in qualche modo a pensare che i vaccini possano incidere negativamente su gestazione e fertilità in entrambi i sessi. Anzi, evidenziando «la necessità di vaccinare le ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’non ha dubbi. E lo afferma sulla base delle “evidenze scientifiche”: ilin, contrarre il virus e sviluppare la malattia in forma sintomatica è piùpere nascituro. Specie in presenza di comorbilità. Dunque, secondo l’ultimo Rapporto dell’Agenzia italiana del farmaco la vaccinazione anti-Covid «è indicata sia insia in allattamento. E non emergono particolari problemi di sicurezza in questa categoria di popolazione». E oggi l’torna a ribadirlo, sottolineando l’assenza di riscontri che inducano in qualche modo a pensare che i vaccini possano incidere negativamente su gestazione e fertilità in entrambi i sessi. Anzi, evidenziando «la necessità di vaccinare le ...

Advertising

Adnkronos : Vaccino #covid e reazioni avverse, #Aifa: in un anno 118mila segnalazioni. - Agenzia_Ansa : L'Aifa: 'Il vaccino in gravidanza è sicuro, molti rischi dal SarsCov2'. Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccin… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, il report annuale Aifa: “Nel 2021 circa 0,2 decessi ogni milione di dosi”. “Vaccinazione è sicura an… - DanyEffe83 : RT @DamianoDeLaure4: @TgLa7 @Aifa_ufficiale 758 morti da vaccino non li nominate eh? - tg2000it : RT @TV2000it: #Covid, #AIFA: #vaccino sicuro anche in #gravidanza e allattamento. Via #mascherine all’aperto da venerdì #9febbraio @tg2000… -