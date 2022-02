Aifa: "Il vaccino in gravidanza è sicuro, molti rischi invece dal Covid" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La vaccinazione anti - Covid 'è indicata sia in gravidanza sia in allattamento e non emergono particolari problemi di sicurezza in questa categoria di popolazione'. Lo chiarisce l' Aifa , ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La vaccinazione anti -'è indicata sia insia in allattamento e non emergono particolari problemi di sicurezza in questa categoria di popolazione'. Lo chiarisce l', ...

Advertising

Adnkronos : Vaccino #covid e reazioni avverse, #Aifa: in un anno 118mila segnalazioni. - Agenzia_Ansa : L'Aifa: 'Il vaccino in gravidanza è sicuro, molti rischi dal SarsCov2'. Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccin… - MediasetTgcom24 : Aifa: 'Il vaccino in gravidanza è sicuro, molti rischi invece dal Covid' #covid #vaccini #terzadose #booster #aifa… - UdineseTV : L'AIFA conferma: il vaccino è sicuro. 109 reazioni ogni 100 Mila dosi, 83% non gravi - - Lucaarggh : RT @actarus1070: Nella fascia 50-59 gli eventi avversi da vaccino solo molto alti e il governo ha introdotto l'obbligo, capito si come hann… -