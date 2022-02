**Agricoltura: alla Camera salta equiparazione tra biologica e biodinamica** (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Stop all'equiparazione tra agricoltura biologica e biodinamica. La Camera ha infatti ha approvato due emendamenti presentati dalla commissione e dal presidente di Più Europa, Riccardo Magi, che aboliscono la norma contenuta nella proposta di legge per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. L'Aula ha quindi proseguito l'esame del testo e dopo la discussione sugli ordini del giorno ci sarà il voto finale. In seguito alla modifica approvata, il provvedimento dovrà tornare in Senato per una quarta lettura. Il riferimento all'agricoltura biodinamica nei mesi scorsi era stato al centro di varie polemiche e di interventi di voci autorevoli che avevano espresso la loro contrarietà, a partire ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Stop all'tra agricolturae biodinamica. Laha infatti ha approvato due emendamenti presentati dcommissione e dal presidente di Più Europa, Riccardo Magi, che aboliscono la norma contenuta nella proposta di legge per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. L'Aula ha quindi proseguito l'esame del testo e dopo la discussione sugli ordini del giorno ci sarà il voto finale. In seguitomodifica approvata, il provvedimento dovrà tornare in Senato per una quarta lettura. Il riferimento all'agricoltura biodinamica nei mesi scorsi era stato al centro di varie polemiche e di interventi di voci autorevoli che avevano espresso la loro contrarietà, a partire ...

