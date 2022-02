AEW | Il debuttante è Keith Lee? I fan si scatenano su una foto di Mia Yim

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tiene banco il possibilestanotte a Dynamite. Il presidente della AEW Tony Khan sta spingendo da giorni per alimentare i rumors, consentendo ai fan di dibattere su chi sia il profilo previsto. E in questo dibattito viene infilata Mia Yim, rea di aver pubblicato in questi giorni delledella “luna di miele”, che in realtà sono riprese da sue precedentidi due anni fa. Un modo per depistare i fan? I tweet sul caso ?cheers ? pic.twitter.com/IA4syWZPSk— Mia Yim (@MiaYim) February 8, 2022 Yo let me put on my silver foil hat on for a sec pics 1and Mia Yim todaypic 22 days agopic 3 Mia Yim yesterday Hmmm…. pic.twitter.com/L7bE1LYyQx— Macho Beard™ (@Machobeard4life) February 8, 2022 One of my little birds went out ...