Addio al Milan e nuova vita a Parigi | tutti i retroscena raccontati da Donnarumma!

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Donnarumma raccontasull’ale sulla sua. Di seguito ecco le sue dichiarazioni: ACCOGLIENZA – ”La squadra e i nuovi compagni mi hanno accolto bene fin dal primo momento. L’ambientamento aè proceduto a gonfie vele, ho trovato casa e anche qualche nuovo amico”. SUL– ”Non è stato facile separarsi daldopo tanti anni anche perché in rossonero sono cresciuto umanamente oltre che calcisticamente. Ringrazierò sempre società e tifosi che mi hanno sempre trattato bene”.SULL’– ‘‘Molto spesso la colpa viene data a me senza analizzare cosa sia ...

- 'Dopo tanti anni non è mai facile separarsi da una realtà come il. Alsono cresciuto come uomo e giocatore. Non posso che ringraziare il club per tutto quello che ha fatto ...Ilrappresenta il passato, con qualche punto da chiarire, anche se poi gli è rimasto comunque nel cuore, da ex capitano e ormai da tifoso. Il Psg, invece, è tutto il suo presente, che vive con ...Il Milan è il passato, il presente si chiama Paris Saint-Germain. In un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport Gianluigi Donnarumma ha parlato del suo addio ai colori rossoneri e della ...Infatti, non potevano mancare parole per il Milan, da parte di Donnarumma, e nuove considerazioni sui giorni che hanno portato all’addio della scorsa estate. “La telefonata con cui il Milan mi ha ...