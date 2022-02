Addio a Monica Vitti | il ricordo di Roberto Alessi

(Di mercoledì 9 febbraio 2022): un pezzo d’Italia Conse ne va un altro pezzo d’Italia, un altro pezzo della nostra vita, della mia vita. Erano gli anni Ottanta, e prendevo il sole con lei eRusso, suo marito, sugli scogli di Punta Volpe a Porto Rotondo, in Sardegna, a casa di Marta Marzotto. Che L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

RaiCultura : Addio a Monica Vitti, attrice icona del cinema italiano. Il 3 novembre scorso aveva compiuto 90 anni. Il ricordo… - meb : Addio #MonicaVitti, ci lascia una delle più grandi attrici italiane, una vera icona, bellissima e talentuosa. Sempl… - RaiNews : Addio a Monica Vitti, aveva 90 anni compiuti da poco - Gigithebeast1 : RT @bubani68: #Addio a Monica Vitti ??. Sei andata via anche tu... Sei sempre stata un'attrice eccezionale ma umile, semplice, 'antidiva'.… - _Wild_Rose__ : RT @NathanAdler13: 'Sono piena di vizi. Ma senza praticarne nessuno' ('La Notte') Addio Monica Vitti ? -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Monica

Vitti, per l'a Roma all'icona del cinema italiano arrivano attori, attrici, registi, politici e una folla che le tributa lunghi applausi. Scomparsa all'età di 90 anni dopo venti passati a ...L'Italia intera si è fermata per qualche attimo alla notizia della scomparsa diVitti, attrice romana che all'età di 90 anni ha dettoai suoi cari. Dal lontano 2002non era ...Con Monica Vitti se ne va un altro pezzo d’Italia, un altro pezzo della nostra vita, della mia vita. Erano gli anni Ottanta, e prendevo il sole con lei e Roberto Russo, suo marito, sugli scogli di ...La notizia della morte di Monica Vitti ha raggiunto la sala stampa di Sanremo , dove tutti i partecipanti si sono alzati in piedi e le hanno tributato un lungo applauso, seguito da una standing ovatio ...