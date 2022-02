Acquario Romano srl, Remo Tagliacozzo amministratore unico (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma – Dal 3 febbraio 2022 Remo Tagliacozzo è il nuovo amministratore unico di Acquario Romano S.r.L., la società in house dell’Ordine degli Architetti di Roma che gestisce la Casa dell’Architettura. Il 53enne manager Romano, vanta un’esperienza manageriale pluriennale in campo culturale e nella gestione di società partecipate. Da agosto 2017 fino allo scorso gennaio è stato, infatti, alla guida di Zètema Progetto Cultura S.r.l. che ha condotto attraverso un profondo Piano di Change sulla strada della learning & digital organization chiudendo sempre tutti i bilanci in utile nonostante la pandemia. In precedenza, ha ricoperto importanti incarichi all’interno del CIRA, Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali, come Responsabile Affari legali societari & Corporate ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma – Dal 3 febbraio 2022è il nuovodiS.r.L., la società in house dell’Ordine degli Architetti di Roma che gestisce la Casa dell’Architettura. Il 53enne manager, vanta un’esperienza manageriale pluriennale in campo culturale e nella gestione di società partecipate. Da agosto 2017 fino allo scorso gennaio è stato, infatti, alla guida di Zètema Progetto Cultura S.r.l. che ha condotto attraverso un profondo Piano di Change sulla strada della learning & digital organization chiudendo sempre tutti i bilanci in utile nonostante la pandemia. In precedenza, ha ricoperto importanti incarichi all’interno del CIRA, Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali, come Responsabile Affari legali societari & Corporate ...

