A Torino McDonald’s e Fondazione Ronald McDonald doneranno 150 pasti caldi a settimana

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La seconda edizione di Sempre aperti a donare arriva nella Provincia di, doveper l’Infanzia150ad alcune strutture caritative del territorio che offrono accoglienza a persone e famiglie in difficoltà, convenzionate con Banco Alimentare del Piemonte. I ristorantidi Avigliana, in Via Giovanni e Francesca Falcone e Nichelino, presso il centro commerciale Mondojuve, saranno coinvolti da vicino nel progetto. I team di lavoro dei ristoranti si occuperanno della preparazione dei, ritirati e distribuiti alla Parrocchia della Natività di Maria Vergine in Trana e alla ...