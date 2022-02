A Rotterdam Musetti sfida Hurkacz: in palio un posto nei quarti (alle 14.30 in tv) (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nell’ATP 500 sul veloce indoor olandese - trasmesso diretta da SuperTennis - il 19enne di Carrara si gioca un posto tra i migliori otto con il polacco, quarto favorito del seeding. Il greco Tsitsipas e il russo Rublev, campione in carica, sono le prime due teste di serie Leggi su federtennis (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nell’ATP 500 sul veloce indoor olandese - trasmesso diretta da SuperTennis - il 19enne di Carrara si gioca untra i migliori otto con il polacco, quarto favorito del seeding. Il greco Tsitsipas e il russo Rublev, campione in carica, sono le prime due teste di serie

WeAreTennisITA : LORENZO VINCE 2 VOLTE?? Musetti supera il primo turno a Rotterdam battendo Mikael Ymer per 6-3 6-7 6-3. Nel 2° se… - SuperTennisTv : Bravo Lorenzo?? Musetti batte Mikael Ymer e avanza al 2° turno del torneo di Rotterdam! #tennis | #abnamrowtt… - RassegnaZampa : #Tennis Musetti avanti a Rotterdam: battuto Ymer. Shapovalov e Karatsev subito fuori - BomprezziMarco : RT @WeAreTennisITA: LORENZO VINCE 2 VOLTE?? Musetti supera il primo turno a Rotterdam battendo Mikael Ymer per 6-3 6-7 6-3. Nel 2° set l'… - livetennisit : ATP 500 Rotterdam: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo Lorenzo Musetti (LIVE) -