A Ragusa una struttura di accoglienza per vittime di caporalato FOTO (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ragusa – L'ex scuola rurale di Contrada Genisi a Ragusa diverrà una struttura di accoglienza per i lavoratori stagionali vittime di caporalato. "La schiavitù esiste ancora ed il nostro territorio è tutt'altro che esente da questa vergogna. Il caporalato, lo sfruttamento disumano degli ultimi, è una piaga che va contrastata anche dando alle sue vittime l'opportunità di una nuova vita". A dichiararlo è il sindaco Peppe Cassì che aggiunge: "È questo il senso dell'intervento che ha preso avvio nell'ex scuola rurale di Contrada Genisi grazie ad un finanziamento di 587.453,50 euro del PON Legalità del Ministero dell'Interno. La scuola diventerà una struttura di accoglienza per i lavoratori stagionali ...

