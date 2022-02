22esima giornata Eurolega 2021 22 | Milano corsara a Kaunas

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’ Olimpiarialza immediatamente la testa dopo la battuta d’arresto contro il Fenerbache battendo alo Zalgiris nella/22. In un match tirato fino all’ultimo, hanno fatto la differenza i 20 punti di Delaney, i 15 di Daniels, e la doppia doppia da 11 punti di Hines. Prossimo appuntamento per i meneghini giovedì 10 febbraio al Forum contro il Baskonia./22: sintesi del match Zalgiris-Inizio non bello del match con tanti errori da una parte all’altra. I lituani vanno avanti 14-7, ma gli ospiti risalgono con le triple di Daniels e chiudono il primo quarto in svantaggio di un solo punto(18-17). Nel secondo periodo, si ...

Advertising

LiveSicilia : Giornata di Raccolta del Farmaco, al via la 22esima edizione - sportli26181512 : Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: in 11 saltano la 22esima giornata: Di seguito le decisioni del Giudice… - filadelfo72 : Calendario Eccellenza 2022 Abruzzo 22esima giornata e risultati del 21esimo turno - NiccoFootlook : Emergi. Connettiti. Ama. - lubacicce : RT @corsereporter: ?? La prossima giornata potrebbe scattare la 22esima presenza col #Verona di #Caprari. Il che vuol dire che scatta l’obbl… -

Ultime Notizie dalla rete : 22esima giornata

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNAEFFETTIVA DI GARA CARRARO Marco (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione) . CHIARELLO ...Olbia . Anche quest'anno, si svolgerà la GRF -di Raccolta del Farmaco. Durerà una settimana, da martedì 8 a lunedì 14 febbraio. In 5.000 farmacie che aderiscono in tutta Italia (espongono la locandina dell'iniziativa e l'elenco è ...ADORNI Davide (Brescia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. BELLOMO Nicola (Reggina): per essersi reso responsabile di un fallo ...PALERMO – È arrivata alla 22esima edizione la Giornata di Raccolta del Farmaco, iniziativa della Fondazione Banco Farmaceutico. Per il terzo anno consecutivo durerà un’intera settimana ...