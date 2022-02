Zaki, a due anni dall’arresto lo studente si collega con Bologna alla presentazione del libro sulla sua storia: “Questa città ha fatto tanto per me” (Di martedì 8 febbraio 2022) A ventiquattro mesi dall’arresto in Egitto per Patrick Zaki si è collegato in video a Bologna per un breve saluto in occasione della presentazione della graphic novel all’oratorio San Filippo Neri di Una storia egiziana, il fumetto della giornalista Laura Cappon e dell’artista Gianluca Costantini, che racconta la biografia dello studente, dalle passioni all’attivismo, e la lotta di cittadini e istituzioni, in Italia, per chiederne la libertà. “Ho deciso di essere qua a Bologna perché ha fatto tanto per me” è il messaggio che ha rivolto alla sua città adottiva. Il 6 aprile è la data della prossima udienza del processo L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) A ventiquattro mesiin Egitto per Patricksi èto in video aper un breve saluto in occasione delladella graphic novel all’oratorio San Filippo Neri di Unaegiziana, il fumetto della giornalista Laura Cappon e dell’artista Gianluca Costantini, che racconta la biografia dello, dalle passioni all’attivismo, e la lotta di cittadini e istituzioni, in Italia, per chiederne la libertà. “Ho deciso di essere qua aperché haper me” è il messaggio che ha rivoltosuaadottiva. Il 6 aprile è la data della prossima udienza del processo L'articolo proviene da IlQuotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Zaki, a due anni dall’arresto lo studente si collega con Bologna alla presentazione del libro sulla sua storia: “Qu… - VanityFairIt : Esce a due anni esatti dal suo arresto #Zaki - bangtansottona : RT @CarmelaVivacqu3: questo è il cane che mio padre ha trovato per strada e si è portato a casa (è un amstaff) Abbiamo deciso di adottarlo… - CarmelaVivacqu3 : questo è il cane che mio padre ha trovato per strada e si è portato a casa (è un amstaff) Abbiamo deciso di adottar… - ER_Notizie : Zaki: due anni fa l'arresto, Amnesty 'ancora non è finita' -