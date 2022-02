Youth League 2021/2022, si ferma l’Empoli: il Borussia Dortmund vince 5-3 (Di martedì 8 febbraio 2022) Finisce il sogno dell’Empoli nello spareggio di Youth League. Il Borussia Dortmund vince 5-3 al Castellani. A passare in vantaggio è la formazione tedesca con la rete di Bynoe-Gittens dopo 15?. Un minuto dopo c’è la risposta dei toscani con la rete di Magazzu (16?) che al 28? firma anche il gol del 2-1. Ma la gioia della rimonta dura poco. Al 41? con l’autogol di Pezzola, il Dortmund torna in vantaggio. Rijkhoff (57?), Fink (63?), Semic (77?) permettono ai gialloneri di dilagare fino al 5-2. Ad accorciare il parziale ci pensa Panicucci all’86’ ma la sostanza non cambia. Al prossimo turno ci va il Borussia. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Finisce il sogno delnello spareggio di. Il5-3 al Castellani. A passare in vantaggio è la formazione tedesca con la rete di Bynoe-Gittens dopo 15?. Un minuto dopo c’è la risposta dei toscani con la rete di Magazzu (16?) che al 28? firma anche il gol del 2-1. Ma la gioia della rimonta dura poco. Al 41? con l’autogol di Pezzola, iltorna in vantaggio. Rijkhoff (57?), Fink (63?), Semic (77?) permettono ai gialloneri di dilagare fino al 5-2. Ad accorciare il parziale ci pensa Panicucci all’86’ ma la sostanza non cambia. Al prossimo turno ci va il. SportFace.

