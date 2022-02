WWE: In arrivo un nuovo show? Ecco come si chiamerà (Di martedì 8 febbraio 2022) La WWE ha registrato il marchio di quello che sembrerebbe essere un nuovo show. Il copyright depositato è quello di “WWE Sunday Stunner”. Potrebbe trattarsi del nome di un nuovo show televisivo o di una serie digitale. I registri dell’USPTO (United States Patent & Trademark Office) mostrano che la compagnia ha depositato il marchio “WWE Sunday Stunner” il 3 febbraio. La seguente descrizione d’uso è stata inclusa nel deposito del marchio, indicando che questo potrebbe essere il nome di un nuovo show WWE: “Servizi di intrattenimento, ossia spettacoli sul wrestling professionale; servizi di intrattenimento, ossia la produzione e l’esibizione di eventi di wrestling professionale resi dal vivo e attraverso mezzi di trasmissione tra cui la televisione e distribuiti attraverso ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 8 febbraio 2022) La WWE ha registrato il marchio di quello che sembrerebbe essere un. Il copyright depositato è quello di “WWE Sunday Stunner”. Potrebbe trattarsi del nome di untelevisivo o di una serie digitale. I registri dell’USPTO (United States Patent & Trademark Office) mostrano che la compagnia ha depositato il marchio “WWE Sunday Stunner” il 3 febbraio. La seguente descrizione d’uso è stata inclusa nel deposito del marchio, indicando che questo potrebbe essere il nome di unWWE: “Servizi di intrattenimento, ossia spettacoli sul wrestling professionale; servizi di intrattenimento, ossia la produzione e l’esibizione di eventi di wrestling professionale resi dal vivo e attraverso mezzi di trasmissione tra cui la televisione e distribuiti attraverso ...

