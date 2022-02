WWE | Boogeyman ha firmato un nuovo contratto

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il noto wrestler Marty Wright, noto ai tempi della WWE come The, ha pubblicato oggi un tweet in cui ha mostrato alcune pagine delche avrebbe appenacon la WWE. Il wrestler ormai cinquantasettenne non lotta con frequenza ormai da diversi anni, apparendo di tanto in tanto nelle federazioni indipendenti per qualche comparsata. Non sappiamo che tipo dipossa averil wrestler dell’Arizona ma è probabile che sia un qualche tipo dida leggenda. Le occasioni d’altronde, non mancano:in questi anni è stato spesso richiamato dalla WWE per gli eventi speciali come le puntate dedicate alle leggende. L’ultima volta è accaduto a gennaio 2021.è stato inoltre inserito come ...

