West Ham, valutazione altissima per Rice: derby inglese per il centrocampista (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Manchester United, City e Chelsea stanno seguendo con attenzione Declan Rice: il West Ham spara 120 milioni come valutazione Secondo quanto riportato da Metro, il West Ham avrebbe valutato 120 milioni il suo centrocampista Declan Rice. Sull'inglese ci sarebbe gli occhi delle due squadre di Manchester e quelli del Chelsea. Si prospetta un'asta estiva per lui. L'articolo proviene da Calcio News 24.

