Von der Leyen lancia piano chip, 'Ue diventerà leader' (Di martedì 8 febbraio 2022) "Con lo European chips Act vogliamo fare dell'Ue un leader industriale in questo mercato strategico, ci siamo prefissati l'obiettivo di avere nel 2030 qui in Europa il 20% della quota di mercato ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) "Con lo Europeans Act vogliamo fare dell'Ue unindustriale in questo mercato strategico, ci siamo prefissati l'obiettivo di avere nel 2030 qui in Europa il 20% della quota di mercato ...

Advertising

AngeloCiocca : Abbiamo presentato un’interrogazione per chiedere di valutare l’episodio rispetto al codice di condotta per i membr… - fisco24_info : Von der Leyen lancia piano chip, 'Ue diventerà leader': Con Chips Act investimenti per 45 miliardi di euro - ansa_tecnologia : Von der Leyen lancia piano chip, 'Ue diventerà leader'. Obiettivo portare produzione europea al 20% della quota mon… - iconanews : Von der Leyen lancia piano chip, 'Ue diventerà leader' - ansaeuropa : 'Con lo European #Chips Act vogliamo fare dell'Ue un leader industriale in questo mercato strategico, ci siamo pref… -

Ultime Notizie dalla rete : Von der Von der Leyen lancia piano chip, 'Ue diventerà leader' Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presentando il disegno di legge sui semiconduttori. Il Chips Act "sosterrà l'ambizione" dell'Ue di diventare leader nel ...

L'Ue ha approvato il Chips Act Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. L'European Chips Act, approvato oggi dalla Commissione europea, mobiliterà oltre 43 miliardi di euro per la produzione ...

Von der Leyen lancia piano chip, 'Ue diventerà leader' - Attualità Agenzia ANSA Von der Leyen lancia piano chip, 'Ue diventerà leader' Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presentando il disegno di legge sui semiconduttori. Il Chips Act "sosterrà l'ambizione" dell'Ue di diventare leader nel ...

Ue, via al Chips Act: 55 mld per rendere autonoma l'industria I chip sono cruciali in praticamente ogni dispositivo". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, spiegando che "la pandemia ha anche reso evidenti pero' le ...

Lo ha detto la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, presentando il disegno di legge sui semiconduttori. Il Chips Act "sosterrà l'ambizione" dell'Ue di diventare leader nel ...Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen. L'European Chips Act, approvato oggi dalla Commissione europea, mobiliterà oltre 43 miliardi di euro per la produzione ...Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presentando il disegno di legge sui semiconduttori. Il Chips Act "sosterrà l'ambizione" dell'Ue di diventare leader nel ...I chip sono cruciali in praticamente ogni dispositivo". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, spiegando che "la pandemia ha anche reso evidenti pero' le ...