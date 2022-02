Von der Leyen lancia il piano per i chip, 'Ue diventerà leader' (Di martedì 8 febbraio 2022) BRUXELLES - "Con lo European chips Act vogliamo fare dell'Ue un leader industriale in questo mercato strategico, ci siamo prefissati l'obiettivo di avere nel 2030 qui in Europa il 20% della quota di ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 8 febbraio 2022) BRUXELLES - "Con lo Europeans Act vogliamo fare dell'Ue unindustriale in questo mercato strategico, ci siamo prefissati l'obiettivo di avere nel 2030 qui in Europa il 20% della quota di ...

Advertising

AngeloCiocca : Abbiamo presentato un’interrogazione per chiedere di valutare l’episodio rispetto al codice di condotta per i membr… - comunica_rp : La Ue lancia il Chips Act. Von der Leyen: “L’Europa sarà leader” - EURACTIVItalia : La #CommissioneUE ha presentato la sua proposta per il #ChipsAct, un pacchetto che mobiliterà investimenti per aume… - robreg1 : RT @RaiNews: 'Con l'European Chips Act vogliamo fare dell'Ue un leader industriale in questo mercato strategico' - GermanoBonaveri : @borghi_claudio @abelarda1912 Allora se fossi in lei mi informerei, anche perché Von Der Layen la appoggia dichiara… -