Vodafone Italia, la francese Iliad è pronta a comprare Le cessioni sul tavolo del colosso della telefonia Uk (Di martedì 8 febbraio 2022) La conferma arriva direttamente da Iliad e dal suo amministratore delegato: la compagnia di telecomunicazioni francese fondata da Xavier Niel ha presentato un’offerta per il 100% di Vodafone Italia. A quanto ammonterebbe la “fiche” messa sul piatto? Secondo il CorCom siamo intorno ai 14 miliardi. Tanto o poco? Se pensiamo che Kkr ha valorizzato Tim intorno agli 11 miliardi con l’offerta “amichevole” di 0,505 euro per azione, è sicuramente una cifra generosa. L’ex-Sip, infatti, ha una quota complessiva del 44,1% per la rete fissa e del 28,8% per il mobile, mentre Vodafone – rispettivamente – del 15,9 e del 28,7%. Però c’è un precedente: nel 2011 Vimpelcom mise mano al portafoglio per comprare Wind sborsando 21 miliardi di euro. Altri tempi, però. Segui su ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 8 febbraio 2022) La conferma arriva direttamente dae dal suo amministratore delegato: la compagnia di telecomunicazionifondata da Xavier Niel ha presentato un’offerta per il 100% di. A quanto ammonterebbe la “fiche” messa sul piatto? Secondo il CorCom siamo intorno ai 14 miliardi. Tanto o poco? Se pensiamo che Kkr ha valorizzato Tim intorno agli 11 miliardi con l’offerta “amichevole” di 0,505 euro per azione, è sicuramente una cifra generosa. L’ex-Sip, infatti, ha una quota complessiva del 44,1% per la rete fissa e del 28,8% per il mobile, mentre– rispettivamente – del 15,9 e del 28,7%. Però c’è un precedente: nel 2011 Vimpelcom mise mano al portafoglio perWind sborsando 21 miliardi di euro. Altri tempi, però. Segui su ...

