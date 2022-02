“Viva per miracolo”, Federica Panicucci racconta la tragedia sfiorata (Di martedì 8 febbraio 2022) Brutto incidente per Federica Panicucci in centro a Milano. La conduttrice si dice “Viva per miracolo”, sfiorata la tragedia. Le condizioni climatiche sono in continua evoluzione e questa mattina Milano… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 8 febbraio 2022) Brutto incidente perin centro a Milano. La conduttrice si dice “per”,la. Le condizioni climatiche sono in continua evoluzione e questa mattina Milano… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Nuova segnalazione sospetta di Bankitalia: nel 2021 il leader di Italia Viva ha incassato per confe… - ItaliaViva : Non c’è uno che possa smentire la semplice verità per la quale senza la nostra iniziativa politica non avremmo mai… - fleinaudi : Studenti in piazza contro le prove scritte per l’esame di maturità. Abbasso la maturità, viva la mediocrità. - piero_fr : #Mattino5 A chi lavora viene impedito dopo 40 anni di andare in pensione e “Pensionamo giovani parassiti” Italia V… - GiacomoFerri16 : -