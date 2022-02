Vittoriese investito in Portogallo, è gravissimo: era in vacanza (Di martedì 8 febbraio 2022) Vittoria – Un Vittoriese, Elio Baglieri Occhipinti, è stato investito da un tram in Portogallo e versa in gravi condizioni. E’ quanto scrive in un post su Facebook il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello. Il Vittoriese era partito nei giorni scorsi per una vacanza con la moglie e i figli. “Stamattina, mentre si trovava in Portogallo con moglie e figli, – scrive il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello – un tram ha investito un Vittoriese… Elio Baglieri Occhipinti che adesso è in gravissime condizioni. Esprimo costernazione per l’accaduto e vicinanza alla Famiglia”. Pippo Pattavina in scena al Garibaldi di Modica Il dilemma di Lincoln, il trailer della nuova docuserie Covid, Speranza: decrescita dei contagi Bonus prima casa under 36, come ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 8 febbraio 2022) Vittoria – Un, Elio Baglieri Occhipinti, è statoda un tram ine versa in gravi condizioni. E’ quanto scrive in un post su Facebook il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello. Ilera partito nei giorni scorsi per unacon la moglie e i figli. “Stamattina, mentre si trovava incon moglie e figli, – scrive il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello – un tram haun… Elio Baglieri Occhipinti che adesso è in gravissime condizioni. Esprimo costernazione per l’accaduto e vicinanza alla Famiglia”. Pippo Pattavina in scena al Garibaldi di Modica Il dilemma di Lincoln, il trailer della nuova docuserie Covid, Speranza: decrescita dei contagi Bonus prima casa under 36, come ...

Advertising

quotidianodirg : #Cronaca #eliobaglieriocchipinti Vittoriese investito in Portogallo, è gravissimo: era in vacanza… - peppesava : RT @Ragusanews: Vittoriese investito da un tram in Portogallo: è grave - Ragusanews : Vittoriese investito da un tram in Portogallo: è grave - lasiciliait : Investito da un tram in Portogallo mentre era in vacanza con la famiglia, grave un vittoriese… - radiortm : Vittoriese investito da un tram in Portogallo. E' grave - -