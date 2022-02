Villaricca | rischio incandidabilità per Punzo e Guarino ma altri politici tremano

Ultime Notizie dalla rete : Villaricca rischio

Teleclubitalia.it

... si trasformi in un riconoscimento economico permanente tramite l'indennità dibiologico". ... sempre il quotidiano romano ricorda che "a, hinterland settentrionale di Napoli, scuola ......(1994), Rosarno (1992 e 2008), Calatabiano (2000), fino ad arrivare al caso estremo di ... Lasciare terminare l'attuale legislatura senza aver discusso la riforma sopra citata è un...Nel Comune di Villaricca, sciolto per infiltrazione camorristica, stamattina, 24 agenti della polizia metropolitana e esercito Italiano, con l'ausilio dei vigili urbani del posto avvisati in mattinata ...... Il Comune di Villaricca è stato sciolto per infiltrazioni della malavita. L’Avvocatura Generale dello Stato ha chiesto l’incandidabilità per l’ex Sindaco Maria Rosaria Punzo e l’ex assessore ...