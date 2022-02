Villaricca | esercito e polizia metropolitana in azione | 8 denunciati

(Di martedì 8 febbraio 2022) Oper“Action day”. Nel Comune di, sciolto per infiltrcamorristica, stamattina 24 agenti dellaItaliano (aliquota Terra dei fuochi), con l’ausilio dei vigili urbani del posto, hanno svolto un’operad ampio raggio di controllo e sicurezza del territorio. Sono state eseguite operazioni digiudiziaria ambientale simultaneamente in strutture produttive di vario L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

PupiaTv : Villaricca, controlli sul territorio: denunce e sequestri. In azione Polizia Metropolitana ed Esercito… - napolicittametr : Metronapoli - Polizia Metropolitana ed Esercito: attività di Action Day a Villaricca -

Ultime Notizie dalla rete : Villaricca esercito

Napoli . Nel Comune di, sciolto per infiltrazione camorristica, stamattina, 24 uomini e donne della Polizia Metropolitana eItaliano (aliquota Terra dei fuochi), con l'ausilio dei vigili urbani del posto ...Nel Comune di, sciolto per infiltrazione camorristica, stamattina, 24 agenti della polizia metropolitana eItaliano, con l'ausilio dei vigili urbani del posto avvisati in mattinata, hanno ...VILLARICCA – Nel Comune di Villaricca, sciolto per infiltrazione camorristica, stamattina, 24 agenti della Polizia Metropolitana e personale dell’ Esercito Italiano (aliquota Terra dei fuochi), con ...Nel Comune di Villaricca, sciolto per infiltrazione camorristica, stamattina, 24 agenti della polizia metropolitana e esercito Italiano, con l'ausilio dei vigili urbani del posto avvisati in mattinata ...